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1 Milyon liralık soygun yapan villa hırsızları yakalandı

Anadolu yakasında bulunan lüks villalara girerek çaldıkları kasalardan 1 milyon lira sağlayan silahlı hırsızlık çetesi çökertildi.

İstanbul Anadolu yakasındaki lüks villalara giren ve kasaları çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Silahlı çetenin sahte plakalı çalıntı lüks araç kullandıkları tespit edilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Kartal'da 7 villaya giren ve bu villalardaki kasalardan 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen çete Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yakalandı.

Beylikdüzü'nden lük otomobil çalarak otomobile sahte plaka taktıkları belirlenen silahlı şahısların villalara gelerek demir kesme makasıyla bahçe çitlerini kestikleri ve bu şekilde içeri girdikleri görüldü. Yüzlerini atkı vasıtasıyla kapatan şahısların parmak izi bırakmamak için ise eldiven kullandıkları tespit edildi.

Lüks villalara girdiler

FSM'DE YAKAYI ELE VERDİLER

Yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri de incelendi ve Plaka Tanıma Sistemi ile şüphelilerin kullandıkları sahte plakalı araç takibe alındı. Pazar günü Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden geçer geçmez kıskıvrak yakalanan şüphelilerin, aracı da eldivenle kullanmakta olduğu görüldü.

Lüks villa hırsızları

SUÇ KAYDI SAYILARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Gözaltına alınan Ali Rıza Ç.’nin hırsızlık suçundan emniyette 8, Aykut K.’nın 16, Orhan G.’nin 40, Ahmet S.’nin 25, Eren A.’nın ise 15 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şube çıkışında şüphelilerden biri, “Biz hiçbir şey yapmadık” dedi. 

 

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