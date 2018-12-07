10 yaşındaki küçük yetenek Efe Pütün şiir kitabı yazdı

Küçücük yaşına rağmen büyük bir cesaret örneği gösteren Akif Efe Pütün, kaleme aldığı ilk şiir kitabıyla 2. Düzenlenecek olan kitap fuarında kitap severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında ilki düzenlenen Van kitap fuarında babası Hakan Pütün’den etkilenerek bu kitabı yazmaya karar verdiğini anlatan Pütün, fuardan eve döndüğünde oturup yazmaya başladığını aktardı.

Kitabını yazarken okulda yaşadıklarından esinlendiğini ifade eden Pütün, anneannesinin ve babasının kendisine çok destek verdiğini belirterek, herkesi Van kitap fuarına beklediğini ifade etti.