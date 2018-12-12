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102 yaşındaki süper nine paraşütle atlayış yaptı

Avustralya’da 102 yaşındaki Irene O’Shea kızını da genç yaşta kaybettiği ALS hastalığına dikkat çekerek aynı zamanda bir dünya rekoruna imza atmak için paraşütle uçaktan atladı.

Dünyanın en yaşlı paraşütle atlayan ninesi olmaya aday gösterilen Avustralya'da 102 yaşındaki Irene O'Sheabirkaç yıl önce kızını kaybetmesine sebep olan ALS hastalığına dikkat çekmek için ve bir rekora imza atmak için genç bir paraşütçüye bağlandıktan sonra onunla birlikte uçaktan atlayarak kendini gökyüzüne bıraktı. 

1916 tarihinde dünyaya gelen yaşlı kadın adrenalin yaşayabilmek için yaşın bir engel olmadığını tüm dünyaya ispatlamış oldu. 2016 yılından beri 3 atlayış gerçekleştiren Irene O’Shea en son 100. Yaş gününde yaklaşık 4300 metre yükseklikten bir helikopterden paraşütle serbest atlayış yapmıştı.

Irene O'Shea atlayışıyla ALS hastaları ve hastalığı araştıran kuruluşlar için bağış toplamayı amaçlıyor. O'Shea son denemesi sonrasında 'paraşütle atlayan en yaşlı kişi' ünvanını da aldı.

 

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