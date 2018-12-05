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107 yaşındaki Youtuber Mastanamma hayatının kaybetti

Hindistan’da yaşayan ve dünyanın en yaşlı Youtuber’larından biri olan Mastanamma, 107 yaşında hayatını kaybetti.

Yabancı kaynaklar tarafından servis edilen habere göre, Hindistanlı Mastanamma Country Foods adlı kanalında yerel ve bilinmeyen mutfak gereçleriyle geleneksel yöntemler kullanarak yiyecekleri servis ederek dünyanın en yaşlı Youtuberı olma başarısını elde etti. 107 yaşında olan youtuber geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Hindistan’da bulunan Andhra Pradesh eyaletinde doğan Mastanamma, kendine ait kanalında kanalında sebzeleri eski Hindistan kültürüne özgü bıçakları kullanarak ya da tırnaklarıyla soyup, yemekleri güneydoğu Hindistan’a özgü muz yapraklarıyla servis ettiği videolar paylaşıyordu. 

2016 yılında Mastanamma’nın torunu ile arkadaşının açtığı ve içerisinde Mastanamma’nun simgesi haline gelen “karpuz tavuk” gibi içeriklerin olduğu kanalın 1 milyondan fazla takipçisi olduğu biliniyor. 

 

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