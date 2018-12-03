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18 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu

Konya'da 18 yaşında bir genç umumi tuvalette ölü bulundu. Gencin aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Konya'da sabah 09:30 sıralarında meydana gelen olayda, bir genç umumi tuvalette ölü bulundu. 18 yaşındaki gencin aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Konya Karatay'da bulunan Şerafettin Sokak'taki bir umumi tuvalette, alınan bilgiler göre, bir erkek cesedi bulundu. Tuvaletin kadın bölümüne giren tuvalet görevlisi, iddiaya göre, yerde yatmakta olan bir erkek gördü. Yatan kişinin hareketsiz olması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Aşırı dozda uyuşturucu şüphesi

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise gencin 18 yaşındaki Ö.E. olduğunu tespit etti. Gencin cansız bedeni incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ö.E.'nin aşırı dozda uyuşturucu kullandığı ve bu nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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