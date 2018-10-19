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19 Ekim Milli Piyango Çekiliş Sonuçları belli oldu mu?

Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişleri Milli Piyango internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. 19 Ekim Milli Piyango bileti çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango çıkan numaralar neler?

Milli Piyango Oyunu, bilindiği üzere adet ve tutarları önceden belirli ikramiyeleri kazanacak numaraların çekiliş günü saptanması şeklinde oynanıyor. Peki 19 Ekim Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? Hangi numaralara ikramiye isabet etti? Büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan ve yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta Yılbaşı Özel Çekilişi yapılan Milli Piyango 19 Ekim çekiliş sonuçları www.millipiyango.gov tr ve www.mpi.gov.tr adresleri üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. 19 Ekim çekiliş sonuçları numaraların saptanmasının ardından yine aynı adreslerde yayınlanıyor ve dilerseniz bilet numarasını girerek çekiliş sonucu sorgulanabiliyor. Böylece tek tek tüm numaralara bakmaksızın biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebiliyorsunuz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Milli Piyango'da 1000 TL'ye kadar ikramiyeler bayi tarafından ödenirken, 1001 TL ile 20000 TL arasındaki ikramiyelerin bayi ödemesi ihtiyari oluyor. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar ödeme yaparken, diğer bayiler son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorunda. Yılbaşı çekilişinde ise bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000 TL ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenmektedir.

19 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İZLE

9 EKİM tarihli Milli Piyango çekilişine göre büyük ikramiye 2500000 TL kazanan numaraların yer aldığı bilet Aydın Merkez olarak belirlendi. Büyük ikramiye isabet eden numaralar ise 016390 . Son bir rakamına göre 24 TL amorti kazanan numaralar ise 4 ve 6 oldu.

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