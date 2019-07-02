20 uzmandan 20 güzellik sırrı

1. "Güneş ışığı cildinizin en büyük düşmanıdır. Bu yüzden benim bir numaralı tavsiyem; nemlendiricinizin üzerine, fondöteninizin altına uygulayacağınız bir güneş koruyucu krem olacak." (Dermatoloji Uzmanı Sally Penford)

2. "Belirgin buklelerden çok havalı dalgalara sahip olmak istiyorsanız; saçlarınızı, uçları serbest kalacak şekilde, kalın saç maşasıyla şekillendirin. Maşanın silindir kısmını yavaşça aşağı yukarı hareket ettirerek ısının buklelere eşit olarak yayılmasını sağlamış olacaksınız." (Saç tasarım uzmanı Neil Moodie)

3. "Dudaklarınızın tamamını dudak kalemiyle çerçevelemektense; yalnızca üst dudağınızı, orta kısmı hafifçe dağıtarak belirginleştirin. Bu işlem dudaklarınızın daha dolgun görünmesini sağlayacak." (Makyaj sanatçısı Caroline Barnes)

4. "Makyaj bazını yalnızca özel buluşmalarınızda değil, her makyajda kullanın. Bu işlem makyajınızın gözeneklerinize dolmasını önlemekle kalmayacak, daha uzun süre kalıcılığını korumasını da sağlayacak." (MAC Makyaj Uzmanı Debbie Finnegan)

5. "Vücut losyonunuzu her zaman sıkmaya karar verdiğiniz parfümden sonra uygulayın. Böylece kokuyu mühürlemiş ve kalıcılığını uzun süre korumasını sağlamış olacaksınız." (Parfüm uzmanı Roja Dove)

6. "Bir buz küpü alın, kumaş mendilin içine koyun ve tüm yüzünüzde üç-beş kere gezdirin. Cildiniz gerilip canlı bir pembeliğe kavuşana kadar işlemi devam ettirin. Emin olun, bu işlem botokstan çok daha etkili bir sonuç verecek." (Cilt uzmanı Ole Henriksen)

7. "Aşırı derecede egzersiz yapmak, zararlı sonuçlar doğurabilir. Aşırı kilo kaybı; yüz ovalinizin bozulmasına ve dolayısıyla olduğunuzdan yaşlı görünmenize neden olur. Egzersiz elbette gerekli ama dengeli olduğu sürece!" (Estetik cerrah Dr. Jean-Louis Sebagh)

8. "Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız; dudak çevrenizi ışıltılı, renksiz bir aydınlatıcıyla çerçeveleyin. İşlemi; fondöteninizi uyguladıktan sonra, rujunuzu sürmeden önce gerçekleştirin." (Estee Lauder kreatif makyaj direktörü Tom Pecheux)

9. "Saçlarınıza asla çok fazla ürün kullanmayın. 50 kuruş ebadında şampuan ve saç kremi ile 10 kuruş ebadında saç serumu yeterlidir." (Ödüllü kuaför Phill Smith)

10. "Doğal yoğurdun içindeki protein kurumuş saç tellerini yumuşatır. Bunu etkili bir saç maskesi olarak kullanabilirsiniz." (Wella saç bakım uzmanı Desmund Murray)

11. "Eğer çok hassas bir cilde sahip değilseniz, günlük peeling uygulaması yapın. Bu işlem cildin alt katmanlarına oksijeni taşıyacak kan dolaşımını hızlandırır ve sizi çok daha sağlıklı gösterir." Bliss markasının yaratıcısı Marcia Kilgore

12. "Suni bronzluğunuzun süresini uzatmak istiyorsanız, size önerebileceğim en önemli şey; sıcak duştan uzak durmanız. Ilık suyla duş aldıktan sonra vücudunuzu, tampon yaparak kurulayın. Bir vücut losyonu ile rengi vücudunuza sabitleyin." (Cilt bakım uzmanı James Harknett)

13. "Herhangi bir saç şekillendirme ürünü uygulamadan önce saçlarınızın yüzde 70 oranında kuru olmasına özen gösterin. Saçlarınız ne kadar ıslaksa, uyguladığınız ürünü o kadar çok seyreltecek ve bu da düşük performans elde etmenize neden olacak." (Silvikrin kreatif direktörü Michael Douglas)

14. "Yüzünüzü sıkıştırarak kırışıklıklara neden olmak istemiyorsanız, sırt üstü yatmaya özen gösterin. İpek yastık yüzü, sürtünmelere ve yastık izine neden olmayacağından etkili olabilir." (Plastik cerrah Angelica Kavouni)

15. "Spor salonunuzdaki buhar odası ya da saunayı dev bir terapi tankı gibi düşünün. Ben her spor sonrasında saunaya girmeden önce, saçlarıma bir maske uygulayıp onları havluya sararım. ve tabii biraz yüz maskesi, biraz da vücut yağının da bir zararı olmaz." (Aussie saç bakım uzmanı Liz Taw)

16. "Sabah makyajınızı yaptıktan sonra evden öylece çıkıp gitmeyin. Öğleden sonra makyajınızı tazelemeniz gerektiğinde yanınızda olmasını isteyeceğiniz ürünleri çantanıza atın. Belki biraz maskara, kapatıcı ve biraz da ruj takviyesi gerekebilir." (Maybelline makyaj direktörü Sharon Dowsett)

17. "Saçlarınızı şekillendirme işlemini bir gün arayla yapın. Favori şampuanınızı kullanın ve ardından saç maskesini uygulayıp 10 dakika bekletin. Duruladıktan sonra saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın." (Saç bakım uzmanı Ben Cooke)

18. "Sürekli ürün değiştirerek mükemmel bir cilde sahip olmayı beklemeyin. Cilt yapınıza en uygun ürünü belirleyin ve düzenli bir planı takip edin. Cildinizdeki değişimi ancak böyle görebilirsiniz." (Plastik cerrah Lisa Grunebaum)

19. "Eğer neon ojenizin daha canlı görünmesini istiyorsanız, zemine beyaz oje sürün. Böylelikle ürün, tırnağınızda şişede göründüğü gibi durur." (Tırnak uzmanı Kimmie Kyees)

20. "Dikkat çekici saçlara sahip olmak için saç maşasını iki kere kullanın. Tüm saçınızı şekillendirdikten sonra, buklelerinizi fırçayla tarayın. Ardından rastgele tutamları maşayla tekrar şekillendirin." (Gwen Stefani'nin kuaförü Danilo)