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2018'in en çok izlenen filmi Müslüm oldu

Sinemaseverlerin 2018 yılında en çok izlediği film Müslüm oldu. Müslüm filmini 6 milyon 271 bin 688 kişi izledi.

PRNET 2018 yılında en çok izlenen filmlere yönelik istatistikleri inceledi ve en çok izlenen film "Müslüm" olarak raporlandı. Müslüm filmini kaç kişi izledi vizyona girdiği günden beri tartışma konusuydu ancak yapılan incelemelerde rakamlar ortaya çıktı. 6 milyon 271 bin 688 kişinin izlediği Müslüm filminin hasılatı ise 82 milyon 539 bin 413 lira oldu.

2018 yılında en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sırada yer alan film Arif v 216 olurken, filmi 4 milyon 968 bin 462 kişi izledi. 3. sırada ise 4 milyon 34 bin 858 seyirci ile Ailecek Şaşkınız filmi yer aldı. İlk 10'a giren filmler ise Yol Arkadaşım 2, Deliha 2 , Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Aile Arasında , Hedefim Sensin , Rafadan Tayfa Dehliz Macerası ve Enes Batur Hayal mi Geçek mi ? filmleri oldu.

 

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2018'in en çok izlenen filmi Müslüm oldu

2018'in en çok izlenen filmi Müslüm oldu
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