2019 Kültür Başkenti unvanı sahibini buldu

Bu yıl Kastamonu’da bulunan Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nda konuşma yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy bundan sonraki süreçte koordinasyon görevini Kırgızistan'a devrettiklerini açıkladı.

Bir sonraki toplantının Kırgızistan'ın Oş şehrinde olacağını aktaran Ersoy, orada buluşma temennisinde bulundu. Öte yandan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Kırgizistan'ın Oş kentinin "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olduğunu duyurarak herkesi buraya davet etti.



Yoğun bir katılımcı kitlesinin bulunduğu toplantının sonunda, Kastamonu Valiliği tarafından Bakan Ersoy ile toplantıya iştirak eden Türk dünyasından temsilcilere plaket verildi.