2019 Pirelli Takvimi Milano'da tanıtıldı

2019 Pirelli Takvimi kendi hayallerinin ve tutkularının peşinden giden 4 kadının hedeflerine ulaşma kararlılığını anlatıyor. Çekimler Miami ve New York'ta tamamlandıktan sonra takvimin tanıtımı Milano'daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca'da yapıldı. 40 çekimden oluşan akış Albert Watson'un objektifinden yansıdı. Karakterler ise Gigi Hadid, Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland, Calvin Royal III, Laetitia Casta ve Sergei Polunin tarafından canlandırıldı.
Fotoğraflar renkli ve siyah-beyaz olarak 2019 Pirelli Takvimi'nde yerini alırken, Watson takvimle ilgili değerlendirmesinde “Bu projeye diğer fotoğrafçılardan farklı bir şekilde yaklaşmak istedim ve bunun en iyi yolunun ne olacağını düşündüm. Sonuçta, derinliği olan ve bir öykü anlatan, güzel nitelikli fotoğraflar aradım. Sadece bir kişinin portresinden daha fazlası olan, bir film karesi gibi görünen bir şey yaratmak istedim. Takvime bakanların, en saf haliyle fotoğrafçılığı amaçladığımı, çektiğim kadınları araştırdığımı ve günümüz kadınlarının pozitif vizyonunu ileten bir durum yarattığımı görmelerini istedim.” ifadelerini kullandı.
2019 Pirelli Takvimi
FOTOĞRAF SANATÇISI ALBERT WATSON
SANAT YÖNETİMİ BARON & BARON
UYGULAYICI YAPIM THE PRODUCTION CLUB
PRODÜKSİYON TASARIMI STEVE KIMMEL
KADRO LAETITIA CASTA, MISTY COPELAND, JULIA GARNER,
GIGI HADID, SERGEI POLUNIN, CALVIN ROYAL III, ALEXANDER WANG
MODEL ASTRID EIKA
KASTİNG YÖNETMENİ PIERGIORGIO DEL MORO
POST PRODÜKSİYON EMI ROBINSON
FOTOĞRAF ASİSTANI TARO HASHIMURA
DİJİTAL TEKNİSYEN ADRIEN POTIER
KALİGRAFİ UZMANI NICOLAS OUCHENIR
ATELIER NICOLAS OUCHENIR “ZZO” TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR
MAKYAJ SANATÇISI JAMES KALIARDOS
SAÇ ŞEKİLLENDİRME KERRY WARN
PROP STYLIST ARNOLD BARROS
STİL DANIŞMANI JULIA VON BOEHM, ALLISON BORNSTEIN’E TEŞEKKÜRLERİMİZLE
SET DEKORASYONU BELINDA SCOTT