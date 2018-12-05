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2019 Pirelli Takvimi Milano'da tanıtıldı

Kırk çekimden oluşan bir akışla Albert Watson tarafından çekilen Pirelli Takvimi'nin tanıtımı Milano'da gerçekleştirildi.

2019 Pirelli Takvimi kendi hayallerinin ve tutkularının peşinden giden 4 kadının hedeflerine ulaşma kararlılığını anlatıyor. Çekimler Miami ve New York'ta tamamlandıktan sonra takvimin tanıtımı Milano'daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca'da yapıldı. 40 çekimden oluşan akış Albert Watson'un objektifinden yansıdı. Karakterler ise Gigi Hadid, Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland, Calvin Royal III, Laetitia Casta ve Sergei Polunin tarafından canlandırıldı.

Fotoğraflar renkli ve siyah-beyaz olarak 2019 Pirelli Takvimi'nde yerini alırken, Watson takvimle ilgili değerlendirmesinde “Bu projeye diğer fotoğrafçılardan farklı bir şekilde yaklaşmak istedim ve bunun en iyi yolunun ne olacağınışündüm. Sonuçta, derinliği olan ve bir öykü anlatan, güzel nitelikli fotoğraflar aradım. Sadece bir kişinin portresinden daha fazlası olan, bir film karesi gibi görünen bir şey yaratmak istedim. Takvime bakanların, en saf haliyle fotoğrafçılığı amaçladığımı, çektiğim kadınları araştırdığımı ve günümüz kadınlarının pozitif vizyonunu ileten bir durum yarattığımı görmelerini istedim.” ifadelerini kullandı.

 

2019 Pirelli Takvimi

FOTOĞRAF SANATÇISI ALBERT WATSON

SANAT YÖNETİMİ BARON & BARON

UYGULAYICI YAPIM THE PRODUCTION CLUB

PRODÜKSİYON TASARIMI STEVE KIMMEL

KADRO LAETITIA CASTA, MISTY COPELAND, JULIA GARNER,

GIGI HADID, SERGEI POLUNIN, CALVIN ROYAL III, ALEXANDER WANG 

MODEL ASTRID EIKA

KASTİNG YÖNETMENİ PIERGIORGIO DEL MORO

POST PRODÜKSİYON EMI ROBINSON 

FOTOĞRAF ASİSTANI TARO HASHIMURA

DİJİTAL TEKNİSYEN ADRIEN POTIER 

KALİGRAFİ UZMANI NICOLAS OUCHENIR 

ATELIER NICOLAS OUCHENIR “ZZO” TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR

MAKYAJ SANATÇISI JAMES KALIARDOS

SAÇ ŞEKİLLENDİRME KERRY WARN

PROP STYLIST ARNOLD BARROS 

STİL DANIŞMANI JULIA VON BOEHM, ALLISON BORNSTEIN’E TEŞEKKÜRLERİMİZLE

SET DEKORASYONU BELINDA SCOTT

 

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