2019'da emeklilere promosyon miktarı yükselecek

Emeklilere düşük faizli kredi ve banka promosyonlarında yüz güldüren açıklamalar geliyor. Bankalar, kendilerinden 3 yıl boyunca maaş almayı taahhüt eden emeklilere promosyon miktarını 2019'da artıracak. Ayrıca emeklilere düşük faizli kredi imkanı da sağlayacak.

Maaşlarını almak istedikleri bankalara 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü veren emekliler yeni yılla birlikte hem daha yüksek promosyon elde edecek hem de düşük faizli kredi imkanından yararlanabilecek. Emekli maaşlarının miktarına göre değişen tutarlarda 300, 375, 450 lira olarak ödeme yapan bankalar bu tutarları 2019 yılında artıracak.

Şu sıralar 600 liraya kadar promosyon ödemesi yaparak rekabeti artıran bankalar, yeni yılla birlikte bu miktarları güncelleyecek. Aynı bankadan 3 yıl boyunda emekli maaşı almayı taahhüt eden emeklilere promosyon dışında farklı fırsatlar da sunulacak. Bankalar emeklilere düşük faizli kredi, ücretsiz bankacılık işlemleri ve buna benzer cazip fırsatlarla emeklileri kendi bankalarına çekmeye çalışacak.