2019’un en çok kazanan ünlüleri açıklandı! İlk sırayı…

Geçtiğimiz yıl ünlü bir dondurma firması ve bir mobilya markasının reklam yüzü olan Ajda Pekkan, iddialara göre bu iki projeden 6 buçuk milyon lira kazandı. Ayrıca 2020’nin Eylül ayına kadar da 50 konserlik bir sözleşmeye imza atarak konser programını da dolduran Ajda Pekkan, 2019 yılına 65 konser ve iki reklam filmi sığdırdı.

Sesi ve yaptığı bestelerle olduğu kadar görüntüsüyle de gençlere taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan’ın normal günlerde konser başına 200 bin alırken bu ücreti özel gecelerde 600 bin TL'ye kadar çıkarttığı öğrenildi.