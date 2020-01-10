2020’nin ilk ay tutulması 10 Ocak’ta!

Geceleri büyük bir görsel şölen yaratan Dünya’nın uydusu olan Ay, çoğunlukla kendi yörüngesinde dolaşıyor olmasına karşın, yılda birkaç kez Dünya'nın gölgesine girer. İşte Dünya’dan da gözlemlenebilen bu doğa olayına Ay tutulması denilmektedir. Işığını Güneş’ten alan Ay, Dünya'nın gölgesine girmesi nedeniyle parlaklığını yitirir.

Mevsimin kış olması nedeniyle hava muhalefetinin bazı bölgelerde izlemeyi engelleye bileceği düşünülse de Türkiye'nin genelinde izlenebilecek olan parçalı Ay tutulmasını görmek için herhangi bir araç kullanmaya gerek olmayacak. Yerel saat ile tam olarak 20:07:53' te başlayacak olan tutulma gece saatler 00.14' ü gösterdiğinde sonlanmış olacak.

Dünya'nın yörüngesine giren Ay’ı tam olarak kapatmaması ile meydana gelen tutulma yarı gölgeli ay tutulmasıdır. Çıplak gözle izlenemediğinden dolayı genelde akademik düzeyde incelenerek gözlemlenir. Parçalı ay tutulması ise, Ay'ın bir kısmı Dünya'nın tam gölge konisinden geçmesidir ve çıplak gözle izlenebilir.