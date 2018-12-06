2,5 yaşındaki Miraç'ın babası: "Döverek öldürmüşler"

Emanet bıraktığı komşusunun evinde 2,5 yaşındaki oğlu Miraç'ın dövülerek öldürüldüğünü iddia eden baba Onur Kılıç konuşmasında "Allah'a havale ediyorum. Çocuğu döverek öldürmüşler, diyecek bir şey yok" dedi.

Tarsus İlçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2.5 yaşındaki Miraç babasının İzmir'e çalışmaya gitmesi üzerine komşusu F.S.'ye emanet edildi.3 Aralık Pazartesi günü küçük çocuğun merdivenlerden düşmesi sonucu hastaneye götürüldüğü ileri sürülüldü. 36 yaşındaki F.S. adlı kadın ve beraber yaşadığı 41 yaşındaki T.B.'ye 5 aydır emanet edilen Miraç, hastanede hayatını kaybetti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, F.S adlı kadını gözaltına aldı. F.S. çocuğu T.B'nin dövdüğünü söyleyince zanlı Hatay'da gözaltına alındı. F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.B. tutuklandı. T.B.'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Baba Onur Kırçıl, oğlu Miraç Kılıç'ın Tarsus'taki mezarını ziyaret ederek dua etti. Kırçıl "Her şeyi Allah'a havale ediyorum. Eşimle ayrıydım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Emanet bırakmıştım. Çocuğu dövüp öldürmüşler. Diyecek bir şey yok" dedi.