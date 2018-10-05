26 yıl önce Alp Dağları’nda kaybolan Hasan Tarım bulundu

Ailesi ile Fransa’da yaşamakta olan Türk dağcı Hasan Tarım, 26 yıl önce Alp Dağları’na gerçekleştirdiği tırmanış esnasında olumsuz hava koşulları neticesinde kaybolmuştu. Arkadaşlarının kendi çabaları ile bulamadığı Tarım için yetkililere haber verilmiş, uzun arama çalışmalarına rağmen Hasan Tarım’a ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

26 yıl sonra bölgede tırmanış yapan dağcılar tarafından eriyen buz kütlelerinin altında bir cesede rastladı. Herhangi bir bozulmaya uğramamış olan ceset kayıp olarak kayıtlara geçen Tarım’ın ailesine gösterilerek kimliği doğrulatıldı. Aslen Kayserili olan Hasan Tarım’ın cesedi defnedilmek üzere yarın Türkiye’ye getirilerek Kayseri’nin Sarız ilçesi Kıskısrak Köyü’ne nakledilecek.