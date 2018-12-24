3 ay önce eşini kaybeden kadın av tüfeğiyle intihar etti

Antalya'nın Kepez İlçesi Yükseliş 2117 Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi ev hanımı A.Ü., kalp krizi sonucu 3 ay önce kaybettiği eşinin ardından intihar ederek yaşamına son verdi.

İddialara göre 3 ay önce eşini kaybeden 41 yaşındaki A.Ü. bunalıma girdi. Apartmanın 3. katında bulunan dairede yaşamakta olan A.Ü. ev tüfeği ile intihar etti. Kızı eve geldiğinde annesin kanlar içinde bulunca durumu sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın meydana geldiği dairede olay yer ve savcı incelemesi yapıldı. İncelemelerin ardından A.Ü.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan aile yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.