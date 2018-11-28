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3 yaşındaki İsa sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Kısas Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evlerinin yakınlarında bulunan sulama kanalına düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki İsa Bulut, yapılan kurtarma çalışmasıyla yakınları tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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