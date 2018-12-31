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31 Aralık yurtta hava durumu

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağış bekleniyor. İşte 2018'in son günü tüm yurtta hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2018'in son gününde tüm yurtta hava parçalı ve çok bulutlu olurken, bazı bölgeler yağışlı geçecek. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Tokat çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, yer yer sis ve pus hadisesi de görülecek. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlü olacak.

31 Aralık Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklık 3 derece civarında seyredecek. İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, 8 derece, İzmir'de hava parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı 14 derece olacak.

Bursa 8 derece, Adana 14 derece, Antalya 14 derece, Samsun 10 derece, Trabzın 9 derece, ERzurum -2 derece ve Diyarbakır 5 derece ölçülecek.

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