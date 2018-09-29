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4 yaşındaki kızını döve döve öldürdü

Rusya'da tam anlamıyla baba vahşeti yaşandı. Yemek yedikten sonra yere dökülen kırıntıları toplamayan 4 yaşındaki kızını döve döve öldürdü.

Rusya'nın Tambov bölgesinde yaşanan olayda alınan bilgilere göre baba, yemek yedikten sonra 4 yaşındaki kızından yerdeki kırıntıları temizlemesini istedi. Ancak bu isteği yerine getirilmeyince cani baba küçük su şişesiyle kızının başına defalarca vurdu. Yaşanan olayın ardından anne 4 yaşındaki kızını yatağına yatırdı. Ertesi sabah uyandıklarında ise küçük kız artık hayatta değildi. Olayın ardından anne ve baba polis tarafından gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis yaptığı incelemeler sonunda küçük kızın kafasına su şişesiyle çok kez vurulduğunu ve bu nedenle kafasında şişlik meydana geldiğini belirledi. Beyninde hasar oluşan ve kanama geçiren 4 yaşındaki kız çocuğunun bu nedenle yaşamını yitirdiği belirlendi. Cani baba ise polise suçunu itiraf etti ve polis tarafından yapılan ilk sorgunun ardından cezaevine gönderildi.
Evde yapılan incelemelerde savcı babaya kız çocuğunu temsilen oyuncak bir bebekte uygulamasını istedi. 18 yıl hapsi istenen 29 yaşındaki cani babanın uyuşturucu temini, uyuşturucu satma gibi suçlardan daha önce ceza aldığı da bildirildi.

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