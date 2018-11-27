46 yaş üzeri eşi olan evli erkeklere uyarı!

Menopoz kadınlar için hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal anlamda değişimlerin yaşandığı kritik bir süreç. Bu nedenle erkeklerin bu dönemde eşlerine karşı daha hassas olmaları gerektiğini kaydeden Aydın Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu, konuya ilişkin bilgiler verdi.

Yaşam döngüsü içinde menopoz fizyolojik bir süreç olarak tanımlansa da psikolojik sıkıntılar da verebiliyor. Kadınlarda çeşitli değişimlere neden olan menopoz dönemi, yaşam kalitesini düşüren belirtiler nedeniyle bazı tedbirler almayı gerektirir. Yapılan araştırmalarda kadınlarda ortalama menopoz yaşı 50-52 olarak belirlenmiştir ancak Türkiye'de menopoz yaşı 46-47 yaş olarak gerçekleşmektedir.

Menopoz döneminde kadınlarda adet düzensizlikleri, normal dışı kanamalar, ateş basmaları, cinsel problemler, psikolojik sorunlar gibi problemlerin yanı sıra yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, kas ağrıları, çarpıntı ve cinsel isteksizlik görülebilmektedir.

Menopoz sürecini rahat atlatabilmek için bayanlar doktorları ile tedbirler alabilmektedir. Ancak eşlerin de bu süreçte hanımlarına yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu dönemde daha anlayışlı, hoşgörülü olmaları önemlidir. Doktor kontrolleri ve dengeli beslenmeye özel göstermesi gereken kadınlar, hareketsiz yaşamın menopoz sürecini olumsuz etkilediğini bilmeli ve bu nedenle daha aktif bir yaşam tarzını benimsemelidir.