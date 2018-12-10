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500'lük Euro tedavülden kaldırılıyor

Avrupa Merkez Bankası Konseyi tarafından alınan kararla 500 euroluk banknot tedavülden kaldırılıyor.

2002 yılı itibariyle tüm dünyada kullanımı başlayan 500 euroluk banknotlar tedavülden kaldırılıyor. Geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle 17 Avrupa yeni uygulamaya istinaden 500’lük banknotları kaldırılırken, Avrupa ülkeleri arasında yer alan Almanya ve Avusturya ise 26 Nisan tarihine kadar kullanıma devam edecek.

Halk tarafından günlük kullanımları için çok tercih edilmemesine karşın kalpazan ve terör örgütleri tarafından kullanılan 500 euroluk banknotların piyasadan çekilmesindeki en önemli sebepler arasında, terör ve örgütlerle daha etkin olarak mücadele edebilinmesi gösterildi.

Öte yandan alınan bu karar öncesinde Euro’nun piyasada daha çok karşılaşılan 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti. 

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