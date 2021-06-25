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612 bin yılda bir gerçekleşen gök olayı için tarih belli oldu!

Bilim insanları tarafından 2014 UN271 adı verilen küçük gezegen yakın bir tarihte çıplak gözle görülebilecek kadar Dünya’ya yaklaşacak. Detaylar haberimizde…

Gök olaylarını inceleyen bilim insanları tarafından son araştırma raporlarına göre bir süredir mercek altına alınan 2014 UN271 isimli gezegen, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak. Gezegenin bundan sonraki yakınlaşmasının 612 bin 190 yıl sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

Öte yandan 2014 UN271 için verilen araştırma raporunda bu gök cisminin bir yıldız için çok büyük ancak bir gezegen olarak değerlendirilmek için de küçük olduğu da ifade edilmekte. Kaya olarak nitelendirilen gök cismi uzun zamandır Güneş Sistemi'nde dolanmakta.

Ziyaret Tarihi Belli oldu

Yabancı kaynaklardan servis edilen haberlere göre  2014 UN271 isimli kaya, 2031 yılında kendi yörüngesinde Dünya’ya en yakın mesafesinde olacak ve yakınlaşma Satürn ile Güneş mesafe kadar olacak. Böylece 612 yılda bir gezegenin Dünya'ya yaklaşan kaya bilim insanları tarafından daha kolay incelenmesine olanak tanımış olacak.

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