ABD’de fırtına alarmı! Tren ve uçak seferleri iptal edildi

Alınan bilgilere göre, ABD’nin tehlike altındaki güney eyaletlerinde halk alarm durumunda. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yayımlanan 'Acil' kodu mesaj New Mexico'dan North Carolina'ya kadar olan eyaletlerde yaşayan bölge halkını kış fırtınası için hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Fırtınanın buzlanma ve su baskınlarına da yol açacağı düşünüldüğü için bölgede tren ve uçak seferleri iptal edilirken, bazı yerlerde ise okulların tatil edilmesi bekleniyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istenilen fırtınanın bir hafta süreceği düşünülüyor.