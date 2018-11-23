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AB’den kan donduran rapor: 1.3 kişi kansere yenik düştü

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından açıklanan rapor gündeme bomba gibi düştü. Rapora göre 2015 yılında AB ülkelerinde 1.3 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti.

Yabancı kaynaklar tarafından servis edilen habere göre: AB ülkelerinde yapılan araştırma sonuçları ortaya koyuyor ki 2015 yılında hayatını kaybedenlerin 1,3 milyonun ölüm sebebi kanser.

Bu ülkeler arasında Hollanda ve Slovenya'da kanser sebebiyle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 30'u bulurken, oranın en düşük olduğu ülkelerden Bulgaristan ve Romanya'da hayatını kaybedenlerin 5'te 1'inin ölüm sebebinin kanser olduğu belirtildi.

Raporda yer aldığı üzere 2015'te karser nedeniyle ölenlerin yüzde 28,7'si erkek, yüzde 22,1'i ise kadın. Veriler gösteriyorki, tüm AB ülkelerinde kanserden ölenler arasında erkeklerin oranı kadınlardan daha fazla.

 

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