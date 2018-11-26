Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor! Adliyeye geldiler

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor. Boşanma konusunda anlaşan ünlü çift, Silivri Adliyesi'ne geldi. Birlikte adliyeye geldikleri görülen Ilıcalı ve Subaşı'nın neşeli oldukları, gülerek geldikleri bildirildi.

Boşanmayı Acun Ilıcalı'nın istediği, 4-5 ay evliliğini kurtarmak için uğraştığı ancak başarılı olamadığı da magazin dünyasında çalkalanan dedikodular arasında yer alıyor.

Boşanmak için Silivri Adliyesi'ne aynı araçla geldikleri belirtilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gazetecileri selamladı. Geçtiğimiz yıl evlenen ve bir çocuk sahibi olan çift hakında daha önce çıkan boşanma iddiaları gerçek oldu.

Acun Ilıcalı ile Marsilya’daki Türk Konsolosluğu’nda Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı, ardından Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez’de 250 kişinin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti. Acun-Şeyma çiftinin, Melisa adında 4 yaşında bir kızları var.