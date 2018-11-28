Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı Miami'ye gitti

Aldığı 125 bin TL nafaka ile son günlerden magazin gündeminde dillerden düşmeyen Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı olan evliliğini bitirdi ve soluğu Miami'de aldı. Kızı Melisa ile birlikte THY uçağıyla saat 15:10'da Atatürk Havalimanı'ndan Miami'ye uçtuğu belirtilen Subaşı, önce sosyal medyada paylaşım yaptı. Ancak bir süre sonra bu paylaşımı hesabından kaldırdı.

Bye bye İstanbul notuyla kızı Melisa'yı valizin üstünde çektiği videoyu paylaşan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı bir süre sonra kaldırdı.