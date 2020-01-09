Adana’da akıl almaz ölüm!

Alınan bilgilere göre, Adana’nın Seyhan ilçesinde ikamet etmekte olan Hatip Sayılgan adındaki vatandaş, yoğun yağış nedeniyle bahçesini kontrol etmek için öğleden sonra evinden ayrıldı. Saatler geçmesine rağmen kendisinden haber alamayan ailesi portakal bahçesine gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

İddaya göre yeğeni Baysal tarafından bahçede bulunan Sayılgan’ın üzerinde ve yanında köpekler bulunmaktaydı. Bahçede köpekler tarafından kendisi saldırıya uğrayan Baysal. Yanındaki tüfekle köpeklere ateş ederek kurtulmayı başardı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sayıl'gan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sayılgan'ın ailesi tarafından paylaşılan bilgiye göre Sayılgan, ölümüne sebep olan köpekleri hamile oldukları zamanda beslemiş, onların yavrularına da baktığımış.