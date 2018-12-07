Adana'da belediye binasına silahlı saldırı: 2 ölü

Son alınan bilgilere göre, Adana Çukurova Belediyesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik biriminin müdehalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Saldırganın, eylemin gerçekleştiği belediyede görev yapan Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırganın henüz açıklanmayan bir sebeple bir süredir pasif görevde olduğu da alınan bilgiler arasında.

Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ın tedavisi devam ediyor.

Ayrıntılar birazdan...