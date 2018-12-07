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Adana'da belediye binasına silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da bulunan Çukurova Belediye Binası'na giren silahlı saldırganın rast gele ateş etmesi sonucu zabıta müdürü ve zabıta amiri hayatını kaybetti. 1 zabıta amiri ve 1 zabıta konseri yaralandı.

Son alınan bilgilere göre, Adana Çukurova Belediyesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik biriminin müdehalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Saldırganın, eylemin gerçekleştiği belediyede görev yapan Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırganın henüz açıklanmayan bir sebeple bir süredir pasif görevde olduğu da alınan bilgiler arasında.

Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ın tedavisi devam ediyor. 

 

Ayrıntılar birazdan...

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