Adele’ in yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı!

Sesinin yanı sıra kilolarına rağmen güzelliğiyle de sevenlerinin beğenisini kazanan Adele şimdilerde verdiği kilolarla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yılı karşılamak için gittiği Karayip adalarında sahilde dolaşırken objektiflere yakalanan Adele, verdiği kiloların rahatlığıyla giydiği siyah mini elbisesiyle göz doldurdu.

Öte yandan ünlü sanatçının kilo vermesiyle ilgili basında birçok dedikodu dolaşıyor. Ağırlık kazanan dedikodulardan biri de sektörde "beden büyücüsü' olarak adlandırılan Brezilyalı kökenli kişisel eğitmen uzmanı Camila Goodis'den geldi.

Dünya çaında birçok ismin kişisel antrenörü ve beslenme koçu olarak tanınan Goodis, Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, bununla birlikte egzersize de oldukça fazla zaman ayırmadığını ileri sürdü. Ortaya atılan diğer bir iddia ise, "fitnes gurusu" olarak tanınan Joe Wicks ve egzersiz antrenörü Dalton Wong ile çalıştığı yönünde. Geçtiğimiz günlerde sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşın da bu iddiayı doğrular nitelikte.