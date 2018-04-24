Adıyaman Samsat'taki depremde 39 kişi yaralandı

Adıyaman Samsat'ta dün gece saat 03.34'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde ise sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği, depremden 39 kişinin etkilendiği ve 35 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yaptığı duyuruda merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bilgisini paylaştı. Depremin ardından bölgede 8 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve ilçe kaymakamı Sedat Sezik depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kalkancı deprem nedeniyle can kaybı olmadığını belirtirken, Bakan Demircan, 39 kişinin depremden etkilendiğini, 35 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Samsat Kaymakamı Sezik ise yaptığı açıklamada depremin Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildiğini, ilçe genelinde arama tarama faaliyetleri yapıldığını belirtti. Bölgede AFAD ekipleri çalışmalar yürütüyor.

SAMSAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Depremin ardından ilçede okullar bugün tatil edilirken, bazı binalarda bulunan küçükbaş hayvanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım ise depremle ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, can kaybı olmadığını, bazı binalarda hasar oluştuğunu, Başbakanlığın bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattığını kaydetti. Yıldırım " Hasar tespitleri ve yapılması gereken yardımlar konusunda harekete geçilmiştir." ifadelerini kullandı.