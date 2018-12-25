Adıyaman’da patlayan soba 7 kişiyi yaraladı

Alınan bilgilere göre patlama, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddia edildiği üzere evde ikamet eden aile evdeki kömür sobasını sobanın içerisine mazot döktü.

Mazotun dökülmesiyle sobanın bulunduğu odada patlama meydana gelerek yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sündürülürken yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Semanur İsa’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.