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Adriana Lima Metin Hara'yı takibi bıraktı! Ayrılık dedikoduları ayyuka çıktı

Dünya magazin gündeminde yer alan Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin ayrıldıkları iddia edildi. Lima Hara'yı sosyal medyada takibi bırakınca magazin dünyası ünlü çiftin ayrılık iddialarında haklı olabileceği yorumlarına neden oldu.

Dünyaca ünlü güzel Adriana Lima ile yazar Metin Hara'nın birlikteliği dünya çapında magazin gündeminde yerini almıştı. Ayrılık söylentileri de haliyle büyük yankı uyandırdı. Adriana Lima'nın Metin Hara'yı sosyal medyada takibi bırakması sonrasında ünlü çiftin ayrıldığı yönündeki söylentiler ayyuka çıktı. Lima ile Hara arasında kriz yaşandığı iddiaları ise güçlendi.

ADRIANA LIMA METİN HARA AYRILDI MI?

Adriana Lima Instagram hesabı üzerinden takip ettiği sevgilisi Metin Hara'yı takip etmeyi bıraktı ve bir paylaşımda bulundu. Bu olanlar sonrasında ise Lima ve Hara ayrıldı söylentileri ortaya çıktı. Hara'nın Lima'yı takip etmeye devam ettiği görülürken, ünlü çiftin birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmadıkları da dikkatlerden kaçmadı.

ADRIANA LIMA'NIN PAYLAŞIMI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Tüm gelişmeler sonrasında 37 yaşındaki ünlü yıldız Adriana Lima, sosyal medya hesabından "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Lima ayrıca "Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz, bir proje değil" notunu paylaştı.

 

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