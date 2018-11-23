Afganistan’da camiye bombalı saldırı!

Afganistan’ın doğu kesiminde bulunan Host şehrinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Yetkili mercilerce yaplan açıklamalarda saldırıda ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti ifade edildi. Bölgede görev yapan Halk Sağlığı Başkanı Habib Shah Ansari, yaşanan bombalı saldırıyı doğrularken büyük bir patlamanın olduğunu kaydetti.

Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan bölge Vali Sözcüsü Talib Manga ise ölü sayısını 10, yaralı sayısını da 20 olduğunu ifade etti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.