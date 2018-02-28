Ağız kokusu nasıl önlenir? İşte çözüm yolları...

Her dört kişiden üçünün ağız kokusu şikayeti olduğu düşünülürse aslında hiç de azımsanmayacak bir rakamdan bahsediyoruz. Bir hastalık olmamakla birlikte ağız kokusu kişileri sosyal ilişkilerden soyutlayabilen bir sorun haline gelebiliyor. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yard. Doç. Dr. Cansu Büyük, ağız kokusunun nedenleri ve çözüm yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarımsak, soğan gibi gıdaların tüketilmesi sonrası, sabah sindirim sisteminde biriken gazlardan ya da dil sırtındaki bakterilerden meydana gelen ağız kokusu türleri tedavi gerektirmezler ve diş ve dil sırtının fırçalanması ile ortadan kalkarlar. Ancak yiyeceklerden bağımsız olarak uzun süre devam eden ve hem kişinin kendisi hem de yakınları tarafından fark edilen ağız kokusu kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bu tür ağız kokusu bir hastalık belirtisi olabileceği gibi altta yatan etken tespit edilemediğinde daha büyük sorunlara yol açabilir.

Ağız kokusunun nedenleri yüzde 90 oranında ağız içindeki sorunlardan kaynaklanmakta ve dişlerin düzenli fırçalanmaması, diş ipi kullanılmaması sonucu oluşmaktadır. Bu tür ağız kokularının tanı ve tedavisi basittir ve bir diş hekimine muayene olarak tedavi uygulandığında ağız kokusu şikayeti ortadan kalkar.

Eğer ağız kuruluğu probleminiz varsa bu da ağız kokusu yapabilir. Yetersiz sıvı alımı, ilaç kullanımı, diyet, oruç gibi nedenlerle vücuttaki yap ve proteinlerin enerji olarak kullanılmaya başlaması ortaya çıkan bileşenler ağız kokusuna neden olur. Ancak bu durum ortadan kalktığında koku da geçecektir. Tüm bu sorunların giderilmesine ve düzenli ağız bakımı uygulanmasına rağmen ağız kokusunun devam etmesi durumunda sistemik hastalıklardan şüphe edilir. Ağız kokusu kulak burun boğaz enfeksiyonları, mide rahatsızlıkları, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, metabolizma bozuklukları gibi hastalıklarda da görülebilir. Bunun için de mutlaka bir hekime başvurmak ve gerekli tedaviyi yaptırmak gereklidir.