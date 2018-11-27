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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Mehmet Özhaseki ismini açıkladı. Mehmet Özhaseki kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını açıkladı. Başkan adayı Mehmet Özhaseki oldu. Özhaseki, 1957 Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, yükseköğrenimine Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünde başladı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, 1994 yılına dek ticaret ile uğraştıktan sonra aynı yıl mahalli seçimlere girdi ve Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı oldu. Ardında 1998 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Özhaseki, 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde aynı görevi sürdürdü.

Mehmet Özhaseki 2015 yılında AK Parti'den Kayseri Milletvekili seçildi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, 65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerini sürdürdü. Şu anda Özhaseki Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Kayseri Milletvekilliği görevini yürütmekte.

AK Parti Belediye Başkan Adayları:

Ankara adayı Mehmet Özhaseki

İzmir adayı Nihat Zeybekçi

Karaman adayı Mahmut Sami Şahin

Sakarya adayı Ekrem Yüce

Mardin adayı Mehmet Vecdi Kahraman

Sivas adayı Hilmi Bilgin

Trabzon adayı Murat Zorluoğlu

Tokat adayı Eyüp Eroğlu

Uşak adayı Mehmet Çakın

Yozgat adayı Celal Köse

Bingöl adayı Erdal Arıkan

Balıkesir adayı Yücel Yılmaz

Afyonkarahisar adayı Mehmet Zeybek

Çankırı adayı Hüseyin Boz

Çanakkale adayı Ayhan Gider

Çorum adayı Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir adayı Burhan Sakallı

Konya adayı Uğur İbrahim Altay

Hatay adayı İbrahim Güler

Muş adayı Feyat Asya

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