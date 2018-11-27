AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını açıkladı. Başkan adayı Mehmet Özhaseki oldu. Özhaseki, 1957 Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, yükseköğrenimine Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünde başladı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, 1994 yılına dek ticaret ile uğraştıktan sonra aynı yıl mahalli seçimlere girdi ve Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı oldu. Ardında 1998 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Özhaseki, 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde aynı görevi sürdürdü.
Mehmet Özhaseki 2015 yılında AK Parti'den Kayseri Milletvekili seçildi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, 65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerini sürdürdü. Şu anda Özhaseki Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Kayseri Milletvekilliği görevini yürütmekte.
AK Parti Belediye Başkan Adayları:
Ankara adayı Mehmet Özhaseki
İzmir adayı Nihat Zeybekçi
Karaman adayı Mahmut Sami Şahin
Sakarya adayı Ekrem Yüce
Mardin adayı Mehmet Vecdi Kahraman
Sivas adayı Hilmi Bilgin
Trabzon adayı Murat Zorluoğlu
Tokat adayı Eyüp Eroğlu
Uşak adayı Mehmet Çakın
Yozgat adayı Celal Köse
Bingöl adayı Erdal Arıkan
Balıkesir adayı Yücel Yılmaz
Afyonkarahisar adayı Mehmet Zeybek
Çankırı adayı Hüseyin Boz
Çanakkale adayı Ayhan Gider
Çorum adayı Halil İbrahim Aşgın
Eskişehir adayı Burhan Sakallı
Konya adayı Uğur İbrahim Altay
Hatay adayı İbrahim Güler
Muş adayı Feyat Asya