AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi kimdir?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nihat Zeybekçi olarak açıklandı. Nihat Zeybekçi 1 Ocak 1961’de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğmuş ve babası Şükrü, annesi Fatma’dır. Zeybekçi sanayici ve iş adamıdır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Zeybekçi İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yapmış ardından özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

Nihat Zeybekçi 1994’te kendi şirketini kurarak Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı olan ve yüzde 51 oyla Denizli Belediye Başkanı seçilen Zeybekci, 2009 yılında ikinci kez Denizli Belediye Başkanı seçildi ve 2011 yılına kadar göreve devam etti.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçilen Nihat Zeybekçi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev almıştır ve çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir. Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bugün açıklanan AK Parti Belediye Başkan adayları:

Ankara adayı Mehmet Özhaseki

İzmir adayı Nihat Zeybekçi

Karaman adayı Mahmut Sami Şahin

Sakarya adayı Ekrem Yüce

Mardin adayı Mehmet Vecdi Kahraman

Sivas adayı Hilmi Bilgin

Trabzon adayı Murat Zorluoğlu

Tokat adayı Eyüp Eroğlu

Uşak adayı Mehmet Çakın

Yozgat adayı Celal Köse

Bingöl adayı Erdal Arıkan

Balıkesir adayı Yücel Yılmaz

Afyonkarahisar adayı Mehmet Zeybek

Çankırı adayı Hüseyin Boz

Çanakkale adayı Ayhan Gider

Çorum adayı Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir adayı Burhan Sakallı

Konya adayı Uğur İbrahim Altay

Hatay adayı İbrahim Güler

Muş adayı Feyat Asya