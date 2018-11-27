AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi kimdir?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nihat Zeybekçi olarak açıklandı. Nihat Zeybekçi 1 Ocak 1961’de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğmuş ve babası Şükrü, annesi Fatma’dır. Zeybekçi sanayici ve iş adamıdır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Zeybekçi İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yapmış ardından özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.
Nihat Zeybekçi 1994’te kendi şirketini kurarak Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı olan ve yüzde 51 oyla Denizli Belediye Başkanı seçilen Zeybekci, 2009 yılında ikinci kez Denizli Belediye Başkanı seçildi ve 2011 yılına kadar göreve devam etti.
24. Dönemde Denizli Milletvekili seçilen Nihat Zeybekçi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev almıştır ve çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir. Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Bugün açıklanan AK Parti Belediye Başkan adayları:
Ankara adayı Mehmet Özhaseki
İzmir adayı Nihat Zeybekçi
Karaman adayı Mahmut Sami Şahin
Sakarya adayı Ekrem Yüce
Mardin adayı Mehmet Vecdi Kahraman
Sivas adayı Hilmi Bilgin
Trabzon adayı Murat Zorluoğlu
Tokat adayı Eyüp Eroğlu
Uşak adayı Mehmet Çakın
Yozgat adayı Celal Köse
Bingöl adayı Erdal Arıkan
Balıkesir adayı Yücel Yılmaz
Afyonkarahisar adayı Mehmet Zeybek
Çankırı adayı Hüseyin Boz
Çanakkale adayı Ayhan Gider
Çorum adayı Halil İbrahim Aşgın
Eskişehir adayı Burhan Sakallı
Konya adayı Uğur İbrahim Altay
Hatay adayı İbrahim Güler
Muş adayı Feyat Asya