Alevler arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir Gömeç'de 95 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Hacıhüseyinler Mahallesi'nde kendine ait tek katlı evde yaşamakta olan Ayşe Demirtaş, alınan bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Olayın yaşanması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gömeç İtfaiye Amirliği ekipleri yaşlı kadının evinde çıkan yangına derhal müdahale etti.

Demirtaş'ın evinde çıkan yangının büyük olması nedeniyle Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinden 4 personel ve bir su ikmal aracı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ayşe Demirtaş'a ait ev yangın sırasında küle dönerken, 95 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasından kurtarılamadı ve yanarak hayatını kaybetti.