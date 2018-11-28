Alevlerden kurtulmak isterken kaynar suyla can verdi

Alınan bilgilere göre olay, Sinop’a bağlı Erfelek ilçesinde yaşandı. İddialara göre, 3 çocuk annesi diyaliz hastası Ayşe Şimşek (73), hastaneye gitmek için telefon açarak ambulans istedi. Soğuğun etkisini azaltmak için yanan sobaya yaklaşan Şimşek, kıyafetinin sobadan tutuştuğunu fark ederek panikle sobanın üzerindeki kaynar suyu kendi üzerine dökünce bu kez de kaynar sudan yandı.

Yaşlı kadının telefonu üzerine onu hastaneye götürmek için gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şimşek'i Sinop Devlet Hastanesine kaldırdıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Ayşe Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.