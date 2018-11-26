Alkollü sürücü polis ekiplerinin arasına daldı

Alınan bilgilere göre, Giresun’a bağlı Bulancak ilçesin Pazarsuyu ilçesinde yaşanan olayda, E.K idaresindeki 34 YP 4968 plakalı araç uygulama yapmakta olan polislerin dur ihtarına uymayarak ekiplerin arasına daldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin sevk edildi. Yaralı iki polis hastaneye kaldırıldı ancak Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli İmdat Berçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaralı diğer polis memuru Ferhat Canlı'nın tedavisi devam etmekte.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.