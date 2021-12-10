Alzheimerı Engelleme Yöntemleri

Yaşlanmak, şimdi ve gelecekte hepimizin başına gelecek bir evredir. Bu evreyi birçok kişi farklı şekillerde geçirir. Bunlardan biri de hastalık Demans (bunama) ile sonuçlandığı evredir. En sık görülen bunama örneği de Alzheimer dır. Baktığımızda Alzheimer en genel sorunu bellek bozukluğunda görülmektedir. İlerleyen evresinde motor ve bilişsel işlevlerde bozukluklar, yutma çiğneme gibi beslenme sıkıntıları yaşanmaktadır.

Alzheimer Engellenebilir mi?

Birinci sırada Alzheimerl hastalarının en sık problemi olan beslenme ile gidelim. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çiğneme ve yutmada sıkıntı yaşadıkları için öncelikle sabırlı olmalı ve yemek yerken yavaş ve tane tane bir şekilde çiğnediğinden emin olunmalıdır.

Uzmanlar doğal yollar ile besinlerden elde edilen vitaminlerin (E) tüketildiğinde, bilişsel fonksiyonlara olumlu etkilerinin olduğunu belirtiyor. Bir diğeri de dikkat edilmesi gereken ve Alzheimerl hastalarında en sık görülen B12 vitamin eksikliğidir.

Mineraller, vitaminler ve Omega 3’ ün hastalığın engellenmesi üzerine olumlu etkileri de ispatlanmıştır. Bizlerin yapması gereken tek şey yeterli ve dengeli beslenmektir.

Egzersizler, Alzheimerl hastaları üzerinde fiziksel ve ruhsal etkiler yarattığı için düzenli bir şekilde yapılması gereken bir faaliyet. Ayrıca bu tür bir rahatsızlıkta samimi ve sıcak bir ortam da bulunmak tıpkı spor yapmak kadar önemlidir.

Araştırmalar baktığımızda, Akdeniz diyetinin bunmayı ve hafıza kaybını önleyerek beyni olumsuz etkilerden koruduğunu açıklıyor. Birçok kişi tarafında önerilen diyet genel olarak süt, zeytin, peynir, zeytinyağı, ekşi maya ekmek, kuruyemiş, bakliyat, meyve ve özellikle yeşil yapraklı sebzeler ile birlikte diyetin en önemli besini balık tüketimidir.

Kadınlarda erkekler oranla daha sık görülen hastalığın neden ve nasıl oluştuğu, hala kesin olarak belirlenmese de ortaya atılan araştırmalara baktığımızda ileri yaş, tansiyon, uyku bozukluğu, sağlıksız beslenme, diyabet gibi genetik faktörlerin Alzheimer için riskli olduğudur.