» 
»
 

Amasya’da alışveriş merkezinde yangın faciası!

Amasya merkeze bağlı Merzifon ilçesinde bulunan bir AVM’ de yangın çıktı. 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı bir alışveriş merkezinde dün saat 20.00 sularında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi’de bulunduğu öğrenilen alışveriş merkezinin 4’üncü katındaki bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın çevre bulunan vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vakit kaybetmeden müdahale edilen yangın söndürme çalışmaları esnasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın dolayısıyla meydana gelen yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, ekiplerce dışarı çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.  Dumandan etkilenen 2 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, 4 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YURTTAN Haberleri
Beşiktaş’ta akıl almaz olay! Kızının cesediyle…

Beşiktaş’ta akıl almaz olay! Kızının cesediyle…
Şakayla başlayıp ölümle biten acı son!

Şakayla başlayıp ölümle biten acı son!
Isparta’da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Isparta’da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Manisa’da korkunç cinayet! Gizlice eve giren cani…

Manisa’da korkunç cinayet! Gizlice eve giren cani…
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor.
Adana’da akıl almaz ölüm!

Adana’da akıl almaz ölüm!
Amasya’da alışveriş merkezinde yangın faciası!

Amasya’da alışveriş merkezinde yangın faciası!
Şanlıurfa’da feci kaza: İki servis aracı çarpıştı

Şanlıurfa’da feci kaza: İki servis aracı çarpıştı
Üzerine asansör düşen teknisyen hayatını kaybetti

Üzerine asansör düşen teknisyen hayatını kaybetti
Sevgilisine kızıp evi yakan kadın son anda kurtarıldı

Sevgilisine kızıp evi yakan kadın son anda kurtarıldı
Genç adam arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldü

Genç adam arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldü
Ankara'da feci kaza: 20 yaralı

Ankara'da feci kaza: 20 yaralı

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Antalya'da 79 projeye 19 milyar TL
Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz