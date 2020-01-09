Amasya’da alışveriş merkezinde yangın faciası!

Alınan bilgilere göre olay Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı bir alışveriş merkezinde dün saat 20.00 sularında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi’de bulunduğu öğrenilen alışveriş merkezinin 4’üncü katındaki bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın çevre bulunan vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vakit kaybetmeden müdahale edilen yangın söndürme çalışmaları esnasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın dolayısıyla meydana gelen yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, ekiplerce dışarı çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, 4 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.