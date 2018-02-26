Amazon Türkiye e-ticaret pazarına Mart ayında giriyor

E-ticaretin dev ismi ABD'li Amazon Türkiye'ye Mart sonu gibi gireceğini duyurdu. Türkiye'de test satışlarına Mart sonu gibi başlayacağı belirtilen Amazon, toptancılara ve satıcılara hazır olmaları mesajını verdi. Amazon komisyon oranı da büyük yankı uyandırdı. Zira satıcılardan yüzde 25-30'lara kadar yükselen oranlarla komisyon alan yurt içi pazardaki benzerlerine göre oldukça düşük kalan yüzde 10'luk komisyon oranı alacağı belirtilen Amazon, e-ticarette dengeleri değiştirebilir.

Gittigidiyor'un eBay tarafından satın alınmasının ardından geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yönelik ilk adımını atan Amazon, satıcı ve toptancılarla Amazon Turkey Services aracılığıyla iletişime geçmeye başlamıştı. Pazar araştırmalarını yapan firma büyük tedarikçilerle bir araya geldi ve beklentileri dinledikten sonra harekete geçti. Daha önce girdiği tüm ülkelerde o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon için Hepsiburada'yı satın alacağı iddiaları ortaya atılmıştı ancak gelen haberler bu iddiaları çürüttü. Firma alınan duyumlara göre amazon.com.tr adı ile hizmet verecek olan e-ticaret platformu, Türkiye'deki tüm hazırlıklarını da tamamlamış görünüyor.

AMAZON KARGO ŞİRKETİNİ DE KURUYOR

Müşterilerin platform üzerinden satın aldıkları ürünleri üreticiden tüketiciye ulaştırmak için kendi kargo şirketini kurduğu öğrenilen Amazon kargo firmasının adını da Shipping with Amazon olarak belirledi. Satıcılar için e-ticaretteki en büyük maliyetlerden birisi olan kargo ücretleri sorununu makul fiyatlarla taşımacılık yaparak çözeceği öğrenilen Amazon, e-ticaretin sac ayakları olarak bilinen tüm alanlarda rakiplerine ağır darbe vuracak gibi görünüyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI AMAZON'UN SAHİBİ

2017 yılında servetini 99 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengini ünvanını alan Jeff Bezos Amazon'un da kurucusu. Bill Gates'in elinden bu ünvanı almayı başaran Bezos'un serveti Amazon hisselerinin tarihinde ilk kez 1500 doları aşması ile birlikte 124 milyar dolara ulaştı.

E-TİCARETTE BÜYÜK REKABET BAŞLIYOR

Sektörün önde gelen temsilcileri, Amazon'un bu hamlesinden sonra bazı önlemler almaya başlasa da artık e-ticarette hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikar. Bazı platformlar, ürün görsellerinden, satılan ürünlerin kalitesine kadar her şeyi tek tek gözden geçirip elemeye başlarken, diğer yandan uygulanan ürün sınırları değişmeye başladı. Önümüzdeki günlerde sektörün nasıl yön alacağını hep birlikte göreceğiz.