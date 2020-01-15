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Amerika’da akıl almaz olay! Uçak yakıtını okulun üzerine boşalttı

Amerika Birleşik Devletleri’ nde acil iniş yapabilmek için hamlede bulunan bir yolcu uçağı, ağırlığını güvenli inişe uygun hale getirmek için yakıtını okulların bulunduğu bir bölgede boşaltmak zorunda kaldı. 60 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yabancı haber kanalları tarafından servis edilen haberlere göre, Amerikan havayolu şirketi, Delta Airlines’a ait bir yolcu uçağı uçuş esnasında yaşadığı motor arızası sebebiyle acil iniş yapma kararı aldı. Rotasına en uygun havalimanı Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na acil iniş için izin alan pilot, uçağı acil inişe hazırlayabilmek adına uçağın ağırlığını düşürmek için yakıtını Cudahy kasabası üzerindeyken boşalttı.

Yakıt boşaltımının okulların olduğu bölgeye denk gelmesi sebebiyle o esnada okullarda olan 60 kişide solunum problemleri ve cilt tahrişleri meydana geldi. Los Angeles Uluslararası Havaalanın yaklaşık 26 kilometre uzağında bulunan Cudahy'de Park İlkokulunun iki sınıfındaki öğrencilerin olay sırasında okul dışında olduğu aktarıldı.

Havayolu şirketi yetkilileri, yakıt boşaltımının acil durumlarda yapılması mecburi bir prosedür olduğu açıklamasında bulunurken, Federal Havacılık İdaresi’nin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirdi. Dünya havacılık kurallarına göre uçaklar acil niş yapları gerektiği durumlarda, sadece belirlenen bölgeler üzerinde ve yüksek irtifada yakıtlarını boşaltabilmekte.

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