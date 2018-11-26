Andropoz yaşı düştü! Erkekler bu belirtilere dikkat

Daha önceki yıllarda 60'lı yaşlarda tanımlanan andropoz, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, çevresel faktörler ve farklı kimyasallara maruz kalınması gibi nedenlerle daha erken yaşlarda görülmeye başladı. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık yaptığı açıklamada andropoz yaşının 45-50'li yaşlara kadar düştüğü bilgisini verdi.

Erkeklerin hem cinsel hem de yaşamsal faaliyetlerinde aksamalara neden olan andropoz, ilerleyen yaşla birlikte erkeklik hormonu olan testosteronun azalması nedeniyle girilen bir dönem olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 100 yıl öncesine kadar 60'lı yaşlarda görülen andropoz, son yıllarda daha erken dönemde 45-50'li yaşlarda görülmeye başlandı. Sadece sertleşme için değil aynı zamanda gün içinde zinde olamak, enerjik olmak, kas kitlesinin yerinde olması gibi durumları sağlayan testosteron hormonu, erkeklerin hayat kalitesi için olmazsa olmazlar arasında.

Andropoz belirtileri nedir ve nasıl anlaşılır?

Günlük aktivitelerin devamlılığı için gerekli olan testosteron hormonu erkekler için oldukça önemli. Andropoz tedavisi için kişiden alınan kan sonuçlarına göre kişiye özel planlama yapılıyor ve yaşanan şikayetlerin tedavisi için aç karnına yapılan testlerden faydalanılıyor. Testosteron düşüklüğü nedeniyle erken andropoz meydana geldiği için mutlaka testosteron üretimini hızlandıracak takviyeler veriliyor. Eğer testisler hiç testosteron üretemeyecek durumdaysa hazır testosteron preparatları ya da iğne tedavisi uygulanıyor.

Vücuda konulan testosteron kişide sertleşme fonksiyonları ile günlük hayatta yaşanan semptomları normale döndürüyor. Uygulanan tedavi andropozun neden olduğu problemleri çözüyor.

Eğer enerji kaybı ile içe kapanma, sürekli uyku hali, sertleşme problemleri, saç ve kıl dökülmeleri gibi şikayetler yaşıyorsanız mutlaka bir androloji uzmanına başvurmanız gerekiyor.