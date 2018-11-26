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Ankara, İstanbul, İzmir sağanak yağışlara teslim olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre (26.11.2018) ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Detaylar haberimizden…

Alınan son değerlendirme raporlarına göre ülke genelinde parçalı ve bulutlu bir hava olacağı tahmin edilirken, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısı kesiminde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bu tahminler doğrultusunda bazı şehirlerimizde sıcaklık: Ankara öğleden sonra itibariyle aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13, İstanbul sağanak yağışlı 16, İzmir aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 , Bursa 17, Adana 21, Antalya 19, Samsun 18 derece olacak.

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