Ankara toz bulutu altında kaldı! Görüş mesafesi düştü

Güneydoğu'da 3 gündür etkisini sürdüren toz bulutu bugün sabah saatlerinden itibaren başkent Ankara'yı da etkisi altına aldı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü ve kentin birçok yerinden gözlendi. Suriye üzerinden gelen toz aşınımının çarşamba günü de güneydoğu üzerinde etkili olacağı belirtilirken, bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun, İç Anadolu batı bölgelerinde, Doğu Anadolu'nun batısında, Batı ve Orta Karadeniz'de ve Marmara'nın doğusunda hafif olarak görüleceği belirtildi.

Toz aşınımı sebebiyle görüş mesafesinde düşme yaşanabileceği, hava kalitesinde azalma olabileceği, yağış alan yerlerde ise çamur yağmuru meydana gelebileceği belirtiliyor. Vatandaşların ve ilgililerin bu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Yer yer 50 metreye düşen görüş mesafesi özellikle Gaziantep'te sürücülere zor anlar yaşatırken, toz aşınımının hava yolu taşımacılığını da etkilediği bildirildi. Şanlıurfa'da etkisini artıran toz bulutu araçların üzerini kapladı. Uzmanlar etkili olan toz bulutu nedeniyle uyarılarda bulundu. Toz bulutunun etkisini artırdığı dönemlerde astım, KOAH, bronşit, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların tetiklendiğini belirten uzmanlar, bu durumda yaşlı, hamile ve çocukların açık havaya çıkmamaları gerektiğini bildirerek dış ortamlarda ise maske kullanılmasını tavsiye etti.

ANKARA'DA TOZ BULUTU FOTO GALERİ