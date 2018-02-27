Ankara Valiliği fırtına uyarısı yaptı

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'da da etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri uyarınca bir duyuru yapan Ankara Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

28 Şubat Çarşamba saat 04.00 ile 22.00 arası il genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirten Valilik açıklamasında, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara’da Çarşamba günü öğleden sonra yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi beklenirken, kar yağışının Perşembe günü sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra kesileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Perşembe günü ve Cuma sabahı hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

Yurt genelinde bazı bölgeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarılar gelmeye devam ediyor. Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde, Orta ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı yapılırken, 28 Şubat Çarşamba günü için Aydın, Muğla, Balıkesir, İzmir illerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtilirken, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak bazı bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.