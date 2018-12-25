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Ankara Valiliği uyardı: Kar yağışı ve kuvvetli buzlanma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için kar yağışı ve buzlanma uyarısına ilişkin Ankara Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan Ankara'da kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısına ilişkin Ankara Valiliği vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada bugün itibariyle Ankara'da başlayacak yağmurun akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği belirtildi. Ankara'da kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam edeceği tahminleri nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında "Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

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