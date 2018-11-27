Ankara’da akıllara durgunluk veren olay!

Alınan bilgiye göre olay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin giriş kapılarından biri olan A4 Kapısından yurtların bulunduğu bölgesiye doğru gidilen yokuşta, kampüse aynı kapıyı kullanarak giriş yapan 06 GJ 429 plakalı kamyonetin arka kapağının açılması neticesinde yaşandı.

İddialara göre, Psikoloji Bölümü öğrencisi olan İrem Kütük kaldırımda yürürken, bu esnada seyir halinde olan kamyonetin rampayı çıkarken kasa kapağı açıldı. Açılan kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti.