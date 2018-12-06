Ankara’da Aslı Zen rüzgarı esti

Ankara’da olduğu gibi Türkiye’nin birçok şehrinde şubeleri bulunan özel bir mekanda dün gece (5 Aralık) sahne alan Aslı Zen hayranlarını müziğe doyurdu. Son klip şarkısı olan “Hayat” adlı parçasıyla sahneye çıkan Aslızen, geçmişten günümüze popüler olan birçok şarkı seslendirerek iki saatlik performansını tamamladı.

Muhteşem sesinin yanı sıra, cana yakın tavırları ve dans performansıyla da göz dolduran sanatçı kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşattı. Ankara’da ilk kez sahne aldığının da altını çizen Aslızen, bu konserini bir tanışma olarak kabul ettiğini bundan sonraki süreçte Ankara’da daha çok konser vererek sesini tüm müzik severlere duyurmak istediğini ifade etti.

1977 İstanbul doğumlu Aslı Zen ünlü şarkıcı ve söz yazarıdır. Küçük yaşından beri sahne alan sanatçı ilk halk konserine Arif Sağ ile birlikte çıkmıştır. İlerleyen yıllarda dizi, sinema ve reklam filmi tecrübeler de edinen Zen, profesyonel sanat hayatına 2000 yılında başlamıştır. Şarkı söylemesinin yanı sıra söz yazarlığı da yapan sanatçı bugüne kadar Ferhat Göçer, Fatih Ürek, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, İzel Çeliköz, Hakan Peker, Rober Hatemo, Tuğba Özerk, Yıldız Kaplan, Pınar Aylin, Şebnem Bal, Hilal Cebeci, Esra Balamir, Gizem Özdilli, Yeşim Erçetin gibi şarkıcılara bestelerini vermiştir.