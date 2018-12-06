Farkonda
Farkonda
» 
 

Ankara’da Aslı Zen rüzgarı esti

Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Aslızen Ankara’da hayranlarıyla buluştu. Eşsiz bir sahne performansı gerçekleştiren başarılı şarkıcı ve söz yazarı dinleyenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Ankara’da olduğu gibi Türkiye’nin birçok şehrinde şubeleri bulunan özel bir mekanda dün gece (5 Aralık) sahne alan Aslı Zen hayranlarını müziğe doyurdu. Son klip şarkısı olan “Hayat” adlı parçasıyla sahneye çıkan Aslızen, geçmişten günümüze popüler olan birçok şarkı seslendirerek iki saatlik performansını tamamladı.

Muhteşem sesinin yanı sıra, cana yakın tavırları ve dans performansıyla da göz dolduran sanatçı kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşattı. Ankara’da ilk kez sahne aldığının da altını çizen Aslızen, bu konserini bir tanışma olarak kabul ettiğini bundan sonraki süreçte Ankara’da daha çok konser vererek sesini tüm müzik severlere duyurmak istediğini ifade etti.

aslızen

1977 İstanbul doğumlu Aslı Zen ünlü şarkıcı ve söz yazarıdır. Küçük yaşından beri sahne alan sanatçı ilk halk konserine Arif Sağ ile birlikte çıkmıştır. İlerleyen yıllarda dizi, sinema ve reklam filmi tecrübeler de edinen Zen, profesyonel sanat hayatına 2000 yılında başlamıştır. Şarkı söylemesinin yanı sıra söz yazarlığı da yapan sanatçı bugüne kadar Ferhat Göçer, Fatih Ürek, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, İzel Çeliköz, Hakan Peker, Rober Hatemo, Tuğba Özerk, Yıldız Kaplan, Pınar Aylin, Şebnem Bal, Hilal Cebeci, Esra Balamir, Gizem Özdilli, Yeşim Erçetin gibi şarkıcılara bestelerini vermiştir. 

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı ortalık karıştı

Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı ortalık karıştı
Ankara’da Aslı Zen rüzgarı esti

Ankara’da Aslı Zen rüzgarı esti
2019 Pirelli Takvimi Milano'da tanıtıldı

2019 Pirelli Takvimi Milano'da tanıtıldı
Su yerine üre çözeltisi içen Sumru Yavrucuk'un sağlık durumu...

Su yerine üre çözeltisi içen Sumru Yavrucuk'un sağlık durumu...
Müge Anlı 4 Aralık'ta Masal bebeğin babaannesini buldu

Müge Anlı 4 Aralık'ta Masal bebeğin babaannesini buldu
Deniz Seki’nin yeni albümü için geri sayım başladı

Deniz Seki’nin yeni albümü için geri sayım başladı
Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı Miami'ye gitti

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı Miami'ye gitti
Zafiyet geçirmiş kadınların dönemi değil diyen Yeşilmen: "İri kadınım"

Zafiyet geçirmiş kadınların dönemi değil diyen Yeşilmen: "İri kadınım"
Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti
Avlu’nun Melis Müdürü Deniz Barut yeniden dizide!

Avlu’nun Melis Müdürü Deniz Barut yeniden dizide!
Acun Ilıcalı: "Severek evlendik, yürütemedik"

Acun Ilıcalı: "Severek evlendik, yürütemedik"
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor! Adliyeye geldiler

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor! Adliyeye geldiler

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz